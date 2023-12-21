Московский зоопарк поздравил медведицу Симону с 29-летием

— В 2011 году и вовсе произошло радостное, почти необыкновенное событие: Симона родила сразу троих медвежат! Это настоящая редкость не только для медведей в природе, но и для их сородичей, содержащихся в зоопарках. Кроме того, даже если это происходит, то в естественной среде обитания обычно выживает всего один, в лучшем случае два медвежонка — прокормить троих детенышей самке крайне сложно, — отметили сотрудники столичного зоосада.