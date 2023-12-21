«Настоящая редкость»: Московский зоопарк поздравил медведицу Симону с 29-летием
Белая медведица Симона из Московского зоопарка отпраздновала свой 29-й день рождения. За эти годы она стала мамой для 15 медвежат и совершила переезд из Санкт-Петербурга в столицу. Об этом в четверг, 21 декабря, рассказали сотрудники Московского зоопарка.
Симона родилась в Ленинградском зоопарке, но в скором времени переехала в зоосад столицы. Медведицу соединили с самцом Врангелем, и она родила с ним 15 медвежат. Сейчас дети Симоны и Врангеля живут в зоопарках Европы, Японии, Австралии и России.
— В 2011 году и вовсе произошло радостное, почти необыкновенное событие: Симона родила сразу троих медвежат! Это настоящая редкость не только для медведей в природе, но и для их сородичей, содержащихся в зоопарках. Кроме того, даже если это происходит, то в естественной среде обитания обычно выживает всего один, в лучшем случае два медвежонка — прокормить троих детенышей самке крайне сложно, — отметили сотрудники столичного зоосада.
С 2016 года Симона проживает в Центре воспроизводства редких видов животных. Она и по сей день с большим интересом встречает посетителей, передает Telegram-канал «Московский зоопарк».
10 октября стало известно, что в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родился детеныш альпака. Цветом шерстки он пошел в свою маму.