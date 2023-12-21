Общественное прогулочное пространство появится в Новой Москве

Общественное прогулочное пространство, вдоль которого разместятся спортивные и детские площадки, появится в поселке Мосрентген на территории Новой Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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Прогулочная зона расположится по адресу: поселок Мосрентген, квартал № 24, земельный участок 1А (НАО).

«Общая протяженность прогулочного маршрута составит порядка 500 метров. Благоустройство будет разделено на функциональные зоны: здесь предусмотрено обустройство спортивных и детских площадок, а также маршрута для скандинавской ходьбы», — отметил Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, в рамках благоустройства территории установят лавочки, лежаки и авторские архитектурные формы. Пространство будет доступно для всех желающих. Работы будут проходить в два этапа в рамках строительства близлежащих жилых корпусов. Первая часть прогулочной зоны появится вместе с возведением двух жилых домов (урбан-блоков), площадью порядка 92,6 тыс. кв. метров.

Как отметил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, создание качественной комфортной и безопасной городской среды – одна из основных задач, стоящих перед столичными властями.

«При реализации своих проектов, застройщики уделяют повышенное внимание созданию общественных зон, особенно, когда оно будет доступно не только для жителей комплекса, но и для всех москвичей», — пояснил Владимир Жидкин.

Благоустройство предусмотрено в рамках строительства жилого комплекса «1-й Ясеневский», девелопером которого выступает ГК «ФСК».