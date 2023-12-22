В Курской области 23 декабря ожидается снег с дождём

В субботу, 23 декабря, в Курской области немного похолодает. Температура может уйти в небольшой минус. Ночью и днём в регионе прогнозируют небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Термометры будут колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Также возможен туман и гололедица. Ветер будет дуть с юга со скоростью 7-12 метров в секунду. Ожидается, что в воскресенье в Соловьиный край придёт небольшой мороз, однако с понедельника оттепель вновь продолжится. Больше новостей в нашем Telegram-канале PROKursk и соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»