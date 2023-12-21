Бочкарев: Более 120 тыс. кв. м жилья по реновации строят и проектируют в районе Богородское
На территории района Богородское проектируется и строится больше 120 тыс. кв. м жилья в рамках программы реновации столичного жилфонда, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
«Сейчас в районе Богородское развернуты строительные работы на нескольких площадках. Всего здесь проектируется и строится свыше 120 тыс. кв. м. Активная работа на разных стартовых площадках позволяет ускорить переселение людей из старого в комфортное жилье», – приводятся в сообщении слова Бочкарева.
Бочкарев добавил, что активным участником программы является инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект», который занимается проектированием и строительством жилья.
Как отметил исполнительный директор по девелопменту «Мосинжпроекта» Павел Дудулин, которого цитирует пресс-служба, в настоящее время силами холдинга ведется проектирование жилья на стартовых площадках микрорайона 15–16б. «Преимущество масштабного проектирования и строительства жилья в одних руках, а также комплексный подход позволяют следовать основной идее реабилитации среды – созданию принципиально новых, открытых и комфортных городских пространств, в которых жилые кварталы максимально интегрированы в инфраструктуру города», – пояснил он.
В пресс-службе уточнили, что столичная программа реновации жилого фонда не имеет аналогов в мире ни по масштабам, ни по темпам реализации. Там напомнили, что недавно на Страстном бульваре открылась выставка «Москва меняется», посвященная итогам работы Строительного комплекса в 2023 году. В рамках выставки посетители могут ознакомиться с экспозицией о достижениях столичных строителей, среди которых: Большая кольцевая линия метро, проспект Багратиона (северный дублер Кутузовского проспекта), развязка на пересечении МКАД с ул. Липецкая, два центральных диаметра – МЦД-3 и МЦД-4, многофункциональный кластер «Ломоносов», флагманский центр клинической больницы №15 имени Филатова, новый комплекс инфекционной клинической больницы №1 и другие. «Выставка «Москва меняется» открылась 11 декабря, экспозицию можно увидеть до 24 декабря 2023 года включительно. Выставка подготовлена при поддержке Стройкомплекса Москвы. Организатор – АНО «Центринформ». Стратегический партнер выставки – АО «Мосинжпроект», – заключили в ведомстве.