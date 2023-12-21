Бочкарев: Более 120 тыс. кв. м жилья по реновации строят и проектируют в районе Богородское

На территории района Богородское проектируется и строится больше 120 тыс. кв. м жилья в рамках программы реновации столичного жилфонда, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Сейчас в районе Богородское развернуты строительные работы на нескольких площадках. Всего здесь проектируется и строится свыше 120 тыс. кв. м. Активная работа на разных стартовых площадках позволяет ускорить переселение людей из старого в комфортное жилье», – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Видео дня

Бочкарев добавил, что активным участником программы является инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект», который занимается проектированием и строительством жилья.

Как отметил исполнительный директор по девелопменту «Мосинжпроекта» Павел Дудулин, которого цитирует пресс-служба, в настоящее время силами холдинга ведется проектирование жилья на стартовых площадках микрорайона 15–16б. «Преимущество масштабного проектирования и строительства жилья в одних руках, а также комплексный подход позволяют следовать основной идее реабилитации среды – созданию принципиально новых, открытых и комфортных городских пространств, в которых жилые кварталы максимально интегрированы в инфраструктуру города», – пояснил он.