Москвичам рассказали о растущей популярности проекта «Спортивные выходные»

В текущем году число участников проекта «Спортивные выходные» возросло почти до 45 тысяч, что в полтора раза превосходит результат 2022 года. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что наибольшей популярностью среди горожан в 2023 году пользовались занятия по танцам и растяжке. К числу других спортивных мероприятий относятся пилатес, йога, фитбоксинг и барре.

— Профессиональные спортсмены провели около 2,5 тысячи тренировок на популярных городских площадках. А самыми востребованными направлениями у горожан стали растяжка и танцевальные тренировки, — рассказала Анастасия Ракова.

Заммэра также рассказала, что в 2023 году на проекте «Спортивные выходные» появились новые локации. Например, теперь можно заниматься активностями на территории Культурного центра ЗИЛ или Технопарка «Сколково», передает официальный сайт мэра Москвы.

21 декабря Анастасия Ракова также сообщила, что в столице запустили работу двух сервисов искусственного интеллекта, помогающих выявлять при компьютерной томографии мозга признаки геморрагического и ишемического инсультов.