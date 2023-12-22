На станции метро «Кузьминки» появились новогодние навигационные стикеры

22.12.2023. На станции метро «Кузьминки» появились тематические постеры, которые ведут к культурно-развлекательным центрам, подготовившим праздничную программу. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. «Новогодние навигационные стикеры размещены на 32 станциях метро и Московского центрального кольца. А на станции метро „Кузьминки“ плакаты с изображениями новогодних мультипликационных героев подсказывают информацию о московской усадьбе Деда Мороза», — уточнили в пресс-службе. Узнать тематические указатели можно по изображениям новогодних гирлянд, стрелкам в направлении нужного выхода и надписям «На елку».