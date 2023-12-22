Во флагманском офисе «Мои документы» в Кунцеве 23 декабря Дед Мороз будет раздавать детям подарки

22.12.2023 23 декабря во флагманском офисе «Мои документы» в районе Кунцево состоится встреча с Дедом Морозом. Об этом сообщается на странице центров госуслуг в соцсети «ВКонтакте». Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:00. Главный зимний волшебник будет раздавать детям подарки. Офис находится в торгово-развлекательном центре «Кунцево Плаза» по адресу: улица Ярцевская, дом 19. Напомним, в настоящее время там проходит выставка «Сказка - первый наставник», которая посвящена видам сказок и их значению в воспитании детей. С ней можно ознакомиться с 10:00 до 22:00. -- Фото: pixabay.com