Расписание движения поездов через станции «Окружная» и «Тимирязевская» изменится 24 декабря

21.12.2023. В воскресенье, 24 декабря, с 3:00 до 16:00 на Савеловском направлении D1 изменится расписание поездов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта. — На Савеловском направлении: интервалы движения с начала движения будут увеличены до 2-х часов, у части поездов изменится набор остановок, — отметили в пресс-службе. Также в воскресенье с начала движения до 15:00 будет закрыт путь в область на участке от Савеловского вокзала до Бескудниково. В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути. Работы нужны для строительства станции «Петровско-Разумовская». С расписанием пригородных и городских поездов можно сверится в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика.