Оплату по СБП запустили на Московском скоростном диаметре
Оплатить проезд по Московскому скоростному диаметру теперь можно через систему быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Мы стараемся сделать наши сервисы как можно более удобными для водителей, что соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собянина. СБП – это популярный в стране способ оплаты различных услуг, теперь он доступен и при оплате проезда по Московскому скоростному диаметру», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.
Как уточняется, оплатить проезд по СБП можно на сайте msd.mos.ru, отсканировав QR-код. Кроме того, водители могут воспользоваться другими способами оплаты: приложением «Парковки России», транспондером и внешними сервисами. В пресс-службе напомнили, что для автомобилей с номерами Москвы и области, такси с разрешением на перевозки по столичному региону и городского транспорта проезд по МСД бесплатный.