Оплату по СБП запустили на Московском скоростном диаметре

Оплатить проезд по Московскому скоростному диаметру теперь можно через систему быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы стараемся сделать наши сервисы как можно более удобными для водителей, что соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собянина. СБП – это популярный в стране способ оплаты различных услуг, теперь он доступен и при оплате проезда по Московскому скоростному диаметру», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.