Бочкарев: Строительство офисного квартала на Ходынском бульваре начнется летом 2024 года

Возведение офисного квартала на Ходынском бульваре планируется начать летом 2024 года, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Три офисных корпуса переменной этажности войдет в состав проекта офисного квартала на севере Москвы. Объект планируется возвести в Хорошевском районе по адресу: Ходынский бульвар, вл. 6/2 (САО). Сейчас ведется разработка проектной документации для получения разрешения на строительство. Основные строительные работы планируется начать летом 2024 года», – цитирует Бочкарева пресс-служба.

По его словам, офисный квартал будет состоять из трех корпусов общей наземной площадью 89 тыс. кв. м. Реализация проекта позволит создать порядка 9 тыс. новых рабочих мест. Кроме офисной части на первых этажах зданий будут открыты магазины, кафе, рестораны и фитнес-студии. Бочкарев добавил, что проектом также предусмотрено благоустройство территории, связывающей бизнес-центр с ландшафтным парком «Ходынское поле».