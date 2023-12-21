Московская программа пилотирования инноваций будет масштабирована на регионы

Подписаны соглашения о расширении столичной программы пилотирования инноваций еще на четыре региона России, сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Москва подписала соглашения о расширении городской программы пилотирования инноваций. Она будет действовать еще в четырех регионах России. Лучшие разработки столичных стартапов опробуют в Ямало-Ненецком автономном округе, Краснодарском крае, Ярославской и Кировской областях. Для испытаний отобрали восемь перспективных решений. В случае успеха планируется внедрить их в организациях-заказчиках», – говорится в материале.

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Как напомнили в пресс-службе, программа пилотирования инноваций применяется в столице с 2019 года. Ее участники могут не только проверить эффективность своих технологий в реальных условиях, но и получить обратную связь от пользователей и экспертов.

«За четыре года к проекту присоединилось 240 городских и коммерческих площадок. Тестирование прошли 367 разработок, 145 из них – с января, еще 80 – в процессе. Каждый четвертый продукт по итогам испытаний внедряется в учреждениях и на предприятиях Москвы. Общая сумма заключенных инноваторами контрактов превышает 1 млрд руб.», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что первой региональной площадкой в рамках программы стал Ярославский государственный университет. Учреждение приступило к тестированию сразу двух разработок. Одна из них – интернет-платформа для групповых занятий. Пользователям предоставляется виртуальное пространство с видеосвязью, набором инструментов для взаимодействия и онлайн-доской. В нем преподаватели и студенты могут проводить как семинары, так и индивидуальные беседы. Второй проект – система контроля микроклимата в помещениях. Она анализирует окружающую среду (измеряет температуру, влажность и другие показатели) и автоматически управляет кондиционерами, приборами для очистки воздуха и другими устройствами. Оба продукта успешно прошли испытания в московских вузах.

В Сочи запустят пилотирование технологического решения «Говорящий город». Оно помогает слабовидящим людям перемещаться по улицам города, музеям и паркам с помощью системы звуковых оповещений, установленных в приложении на смартфоне. Ямало-Ненецкий автономный округ заинтересован в изобретениях для медицинской отрасли.