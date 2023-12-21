Собянин рассказал, какие социальные объекты построят в Новой Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 декабря, рассказал, что в ТиНАО продолжается реализация столичной программы реновации жилья. Он также отметил, что в этих округах происходит активное развитие социальной инфраструктуры.

© Вечерняя Москва

Глава города подчеркнул, что на территории данных административных округов уже построено несколько детских садов, а еще несколько планируется возвести в обозримом будущем. В Троицке в свою очередь будет построена взрослая поликлиника с клинико-диагностическим отделением и травматологическим пунктом.

— Запланированы два новых спорткомплекса — в поселении Мосрентген и в деревне Столбово. В Столбове также будет школа искусств. В Рассказовке построим новый культурно-досуговый центр, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

17 декабря мэр Москвы сообщил, что в ТиНАО будет улучшена транспортная доступность. Например, порядка 10 километров дорог планируется построить в поселении Десеновском. Это позволит улучшить транспортную доступность деревень Власьево и Пыхчево.