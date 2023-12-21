Собянин рассказал о ходе программы реновации и строительстве социальных объектов в ТиНАО

«В ТиНАО продолжается реализация программы реновации и активно развивается социальная инфраструктура. Построены детсады на Скандинавском бульваре и ул. Фитаревская в Коммунарке. Запланированы садики в селе Остафьево, дер. Яковлевское, на ул. Эдварда Грига в Коммунарке и в микрорайоне Центральный поселения Десеновского рядом с новым кварталом 9. В Филимонковском поселении инвесторы возведут сразу два детских сада, а также учебный корпус рядом с дер. Марьино», – говорится в сообщении. Также в Троицке появится взрослая поликлиника с клинико-диагностическим отделением и травматологическим пунктом. «Запланированы два новых спорткомплекса – в поселении Мосрентген и в дер. Столбово. В Столбово также будет школа искусств. В Рассказовке построим новый культурно-досуговый центр», – рассказал мэр. Он добавил, что в программу реновации в ТиНАО включено 249 домов, в которых проживают свыше 22,1 тыс. москвичей. «По итогам 11 месяцев этого года Новомосковский округ наряду с ЮВАО и ВАО вошёл в число территорий столицы, где горожане заключили больше всего договоров на жилье по реновации», – отметил Собянин.