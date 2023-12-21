В метро и на Московском центральном кольце появилась новогодняя навигация

«В метро и на МЦК мы разместили тематическую навигацию. Специальные наклейки укажут путь к праздничным мероприятиям, а яркое оформление плакатов привлечет внимание маленьких пассажиров. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем делать поездки в московском транспорте еще комфортнее», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.