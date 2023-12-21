Андрей Бочкарёв: Завершается строительство нового вестибюля станции «Печатники» БКЛ метро

Общая строительная готовность объединенного вестибюля станции «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро превышает 90%, на завершающей стадии находятся архитектурно-отделочные работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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«На станции БКЛ «Печатники» предусмотрены два наземных вестибюля, один из которых был открыт с вводом станции в марте этого года. Строящийся объединенный вестибюль №1 обеспечит вход на станцию Большого кольца со стороны улицы Гурьянова, а также пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию метро. В полном объеме завершены работы по сооружению основных конструкций и внутренних помещений вестибюля. На завершающей стадии находятся архитектурно-отделочные работы», — отметил Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, большое внимание было уделено организации внутреннего пространства вестибюля, реализованные архитектурные решения позволяют обеспечить комфортное перемещение пассажиров.

«Что немаловажно, при отделке применялись долговечные и высококачественные материалы отечественного производства. Например, стекло и керамогранит. Дизайн вестибюлей станции «Печатники» отличается лаконичностью и сдержанностью, выбрана черно-белая цветовая гамма», — отметил Андрей Бочкарёв.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов сообщил, что также завершается монтаж инженерных систем и оборудования нового вестибюля «Печатников».

«Все инженерные системы, используемые на объекте, сертифицированы и проверены в соответствии с требованиями и нормами для эксплуатации на Московском метрополитене. Основная часть оборудования произведена российскими компаниями. Это кабельно-проводниковая продукция, турникеты, насосы водоснабжения и водоотведения, осветительные приборы и другие системы», — уточнил Юрий Кравцов.

Он напомнил, что вестибюль №2 был открыт вместе со станцией метро «Печатники» весной этого года. Он позволяет пассажирам попасть на станцию БКЛ метро с Шоссейной улицы и перейти на платформу Печатники МЦД-2.

«На базе станции «Печатники» Большого кольца метро формируется новый городской вокзал. Он объединяет маршруты двух линий метро, железнодорожную платформу (МЦД-2) и наземный городской транспорт», — подчеркнул Юрий Кравцов.

По его словам, в рамках формирования технологической части городского вокзала продолжается благоустройство территории, в частности, на улице Гурьянова появятся удобные подходы к станции метро, также планируется установка современных автобусных остановок и дополнительных светофоров.

В 2023 году «Мосинжпроект» отмечает 65-летие. С 2011 года при участии холдинга построено 75 станций, свыше 160 км путей и 11 электродепо. С 1 марта 2023 года полностью открыто движение по Большой кольцевой линии — самому протяженному в мире 70-километровому метрокольцу, на котором расположена 31 станция.