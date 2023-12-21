Тематические ящики «Почта Деда Мороза» установили в столичном метро

Ящики «Почта Деда Мороза» установили на 10 стойках «Живое общение» в столичном метро, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Отправьте письмо Деду Морозу, не выходя из метро! Для этого мы вместе с Московской усадьбой Деда Мороза установили новогодние почтовые ящики. Волшебник ни одно послание не оставит без внимания. Главное – укажите полный обратный почтовый адрес с индексом. Тематические ящики «Почта Деда Мороза» можно найти на 10 стойках «Живое общение» станций метро», – говорится в сообщении.

Как уточняется, ящики появились на станциях: «Комсомольская», «Арбатская», «Площадь Революции», «Белорусская», «Киевская», «Курская», «Тургеневская», «Китай-город», «Кузнецкий Мост», «Пушкинская». В пресс-службе пояснили, что также можно отсканировать QR-код на ящике и отправить электронное письмо.