Сергунина: Гостям фестиваля «Путешествие в Рождество» покажут более 120 ледовых представлений

С 22 декабря по 8 января на трех площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет более 120 ледовых шоу. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Программу подготовили знаменитые фигуристы и чемпионы Олимпийских игр. Зрители увидят лучшие ледовые шоу, представленные в рамках фестивалей прошлых лет, и премьеры. Они будут проходить ежедневно с 15:30 до 20:00», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Отмечается, что представления покажут на катке в центре столицы – на площади Революции, а также на площадках фестиваля в районах Теплый Стан (ул. Теплый Стан, вл. 1б) и Марьино (ул. Перерва, вл. 52). В афише – «Щелкунчик», «Белоснежка», «Золушка», «Царевна-лягушка» и «Золотой ключик». Среди авторов и постановщиков шоу – олимпийская чемпионка Татьяна Навка и многократный обладатель Кубка четырех континентов Петр Чернышев. Для удобства зрителей установлены трибуны. На площади Революции они рассчитаны на 800 человек, а на двух других площадках – на 400. Билеты на спектакли можно приобрести за 100 руб. на месте в день представления в пунктах проката коньков.