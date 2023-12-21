Два новых маршрута электробусов появились в Троицке и Щербинке

«С 21 декабря экологичный транспорт вышел еще на два маршрута в Троицке и Щербинке. Открытие в прошлом году первого в России и крупнейшего в Европе дома для электробусов “Красная Пахра”, а также современной конечной станции в Остафьеве осенью этого года позволило нам запустить электробусные маршруты в ТиНАО. Мы продолжаем развивать транспортную инфраструктуру в ТиНАО по поручению Сергея Собянина» — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.