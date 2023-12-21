Собянин: В конце декабря в столичных парках откроется три новых филиала усадьбы Деда Мороза
Три новых филиала усадьбы Деда Мороза откроется в московских парках в конце декабря. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем канале в Telegram.
«Три филиала усадьбы Деда Мороза впервые откроется в Москве в конце декабря. Каждая разработана в определенной тематике: «Снежная королева» в Измайловском парке; «Морозко» в ландшафтном парке «Митино»; «Простоквашино» в парке Олимпийской деревни», – рассказал Собянин.
Он пояснил, что новые филиалы дополняют основную Московскую усадьбу Деда Мороза на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино».
«В прошлом году мы закончили в ней капремонт, так что площадь экскурсионных пространств выросла почти в три раза», – добавил мэр.
Кроме того Собянин сообщил, что в столице установлено более 150 специальных ящиков «Почта Деда Мороза» для приема писем.
«Перед тем как ехать в гости к главному зимнему волшебнику, дети наверняка захотят отправить ему письмо. В этом году по всей Москве установлено больше 150 специальных почтовых ящиков для приема писем. Например, они есть на 10 станциях метро, в 41 парке, на ВДНХ, в Музее Победы и Театре кукол имени Образцова. Узнать ящики можно по брендированной оклейке «Почта Деда Мороза», – заключил он.