Собянин: В конце декабря в столичных парках откроется три новых филиала усадьбы Деда Мороза

Три новых филиала усадьбы Деда Мороза откроется в московских парках в конце декабря. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем канале в Telegram.

«Три филиала усадьбы Деда Мороза впервые откроется в Москве в конце декабря. Каждая разработана в определенной тематике: «Снежная королева» в Измайловском парке; «Морозко» в ландшафтном парке «Митино»; «Простоквашино» в парке Олимпийской деревни», – рассказал Собянин.

Он пояснил, что новые филиалы дополняют основную Московскую усадьбу Деда Мороза на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино».

«В прошлом году мы закончили в ней капремонт, так что площадь экскурсионных пространств выросла почти в три раза», – добавил мэр.

Кроме того Собянин сообщил, что в столице установлено более 150 специальных ящиков «Почта Деда Мороза» для приема писем.