Город выставил на торги участок под коммерческий объект в Зеленограде

На городские торги по аренде выставили земельный участок под строительство магазина в Зеленограде. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Город проведет аукцион по аренде земельного участка площадью 2,3 тыс. кв. м в Зеленограде. С победителем подпишут договор на четыре года и 10 месяцев. Он сможет построить там магазин общей площадью до 2 тыс. кв. м. К участию в торгах приглашаются физические и юридические лица. Заявку можно подать до 22 января 2024 года», – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Как уточняется, участок расположен в жилом микрорайоне по адресу: Зеленоград, ул. 1 Мая, земельный участок 31. Рядом находятся остановки общественного транспорта и станция Зеленоград – Крюково третьего маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-3).

Отмечается, что размер годовой арендной платы определится в ходе аукциона, который пройдет 25 января. Для участия в торгах понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.