Около 52 тыс. человек посетили обновленный павильон «Макет Москвы»

С 1 ноября вновь открытый после технического обслуживания павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили около 52 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За полтора месяца 4 тыс. 535 школьников и студентов из 161 образовательного учреждения столицы и Московской области посетили павильон с экскурсионной программой», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Павильон обновили к открытию Международной выставки-форума «Россия», сообщил ранее Сергей Собянин. Там появился VR-аттракцион «Полет над макетом Москвы» и сделали новые аудиогиды – послушать получасовую экскурсию можно на русском, китайском, арабском, английском, немецком и французском языках. В ноябре павильон посетил двухмиллионный гость.