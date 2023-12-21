Около 52 тыс. человек посетили обновленный павильон «Макет Москвы»

С 1 ноября вновь открытый после технического обслуживания павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили около 52 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Около 52 тыс. человек посетили обновленный павильон «Макет Москвы»
© Агентство «Москва»

«За полтора месяца 4 тыс. 535 школьников и студентов из 161 образовательного учреждения столицы и Московской области посетили павильон с экскурсионной программой», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Павильон обновили к открытию Международной выставки-форума «Россия», сообщил ранее Сергей Собянин. Там появился VR-аттракцион «Полет над макетом Москвы» и сделали новые аудиогиды – послушать получасовую экскурсию можно на русском, китайском, арабском, английском, немецком и французском языках. В ноябре павильон посетил двухмиллионный гость.

Как уточняется, павильон «Макет Москвы» работает с 10:00 до 22:00 ежедневно, кроме понедельника. Посещение и все услуги бесплатны для гостей. Ознакомиться с подробной информацией о работе павильона, посмотреть расписание светотехнических шоу и VR-аттракциона, а также записаться на экскурсии можно на сайте и в одноименном мобильном приложении.

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