Москвичам пообещали «мягкий» мороз

В грядущие выходные, 23 и 24 декабря, в Москве ожидается «мягкая» морозная погода. Таким прогнозом с РИА Новости поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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В частности, ожидается понижение температуры до отрицательных значений, при этом она все равно окажется на 3-4 градуса выше нормы.

«Очень мягкая погода в Москве», — пообещал синоптик.

В воскресенье, 24 декабря, пройдет небольшой снег. Температура воздуха опустится до минус 4-6 градусов. В понедельник, 25 декабря, ожидается минус 2-4 градуса.