Центры госуслуг подготовили праздничную программу к Новому году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Логотип центров госуслуг можно увидеть подо льдом катка на ВДНХ, а их помещения украшены тематическими композициями и фотозонами. Так, на витрине флагманского офиса в САО уже появилась выставка новогодних елок. Деревья для нее украшали не только сотрудники офисов «Мои документы», но и работники ГИБДД, Департамента здравоохранения, ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Главархива», – говорится в материале.

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Сообщается, что 22 декабря в центрах госуслуг начнутся детские новогодние чтения. Авторы книг для самых маленьких озвучат отрывки из своих произведений в конференц-залах флагманов САО и ЦАО. В первом 22 декабря в 19:00 выступит писательница Алена Кашура. Она представит книгу «Мы – Виражи!». 23 декабря в 18:00 Алла Ботвич зачитает отрывки из книги «Корабль «Снежный». Во флагманском офисе ЦАО 23 декабря в 14:00 можно будет увидеть выступление писательницы Анастасии Хачатуровой, написавшей книгу «Как воспитать пингвина, или Приключения Чейзи и Зои». Она проведет мастер-класс для детей по созданию тематической маски по мотивам этого произведения.

Кроме того, мастер-классы для юных посетителей проведут в городских библиотеках. Их участники смогут собрать объемные фигурки, например, енота – администратора-помощника по искреннему сервису центров госуслуг. Такие же занятия проведут с 25 декабря во всех детских уголках офисов «Мои документы». Предварительная запись для участия в них не требуется.

Отмечается, что 23 и 24 декабря во флагманские офисы придет Дед Мороз, который будет раздавать подарки детям. С 25 декабря во всех центрах госуслуг появятся елки будущих достижений, на которых можно будет разместить открытку с обещаниями самому себе и целями на следующий год.

Помимо этого, 25 декабря с 18:00 до 20:00 во флагманском офисе СЗАО состоится практическая лекция «Мотивация будущим». Каждый участник узнает секреты постановки и достижения целей и создаст уникальную картину с индивидуальной вдохновляющей фразой. Такая же лекция пройдет 27 декабря с 16:00 до 18:00 во флагманском офисе ЦАО.

Как уточняется, 26 декабря с 18:00 до 19:30 во флагмане ВАО организуют мастер-класс по изготовлению новогодней открытки в стиле леттеринга. Ведущие познакомят участников с этой техникой и научат составлять композицию из надписей.

«27 декабря с 18:00 до 20:00 во флагманском офисе ЮВАО пройдет мастер-класс по росписи новогодних тарелок. 28 декабря с 14:00 до 15:00 во флагмане ЮЗАО организуют занятие по изготовлению новогоднего светильника. В этот же день с 18:00 до 20:00 во флагманском офисе САО состоится квиз «Новогодние истории», на котором лектор расскажет интересные факты о праздничных традициях в России и мире», – говорится в сообщении.

Завершит программу мастер-класс по изготовлению новогодних свечей во флагмане ЮАО 29 декабря с 14:00 до 15:00. Участники смогут создать уникальное украшение для праздничного стола.

Адреса флагманских офисов «Мои документы»: ЦАО – Пресненская набережная, д. 2 (ТРЦ «Афимолл Сити»), ЮЗАО – Новоясеневский проспект, д. 1 (ТРЦ «Спектр»), ВАО – Щелковское шоссе, д. 75 (ТРЦ «Щелковский»), ЮВАО – Рязанский проспект, д. 2, корпус 3 (ТРЦ «Город»), ЮАО – ул. Кировоградская, д. 13 а (ТРЦ Columbus), САО – Ленинградское шоссе, д. 16 а, строение 8 (ТРЦ «Метрополис»), СЗАО – ул. Сходненская, д. 56 (ТРЦ «Калейдоскоп»), ЗАО – ул. Ярцевская, д. 19 (ТРЦ «Кунцево Плаза»).