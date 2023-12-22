В выходные по Саратовской области ожидают дожди, мокрый снег и туманы
Втечение выходных ивначале следующей недели поСаратовской области сохранится повышенная температура воздуха. Обэтом «Свободным новостям» сообщил сегодня, 22декабря, синоптик регионального управления Гидрометцентра Дмитрий Мытарев.
Всубботу вотдельных районах ожидаются дожди иморось. Ввоскресенье набольшей части территории региона вероятен мокрый снег, кпонедельнику местами пообласти выпадет снег.
Погода спровоцирует образование туманов суменьшением видимости до500 метров иниже. Вотдельных районах видимость надорогах упадет доопасных 50-100 метров. Ветер врегионе будет дуть соскоростью четыре-девять испорывами до12-14 метров всекунду.
Температура воздуха всубботу ночью иднем составит от-3 до+3 градусов. Ввоскресенье ипонедельник ночью ожидается от-1 до-6, днем— от-1 до+4.