Небольшие осадки и до 3 градусов тепла ожидается в Москве 21 декабря

В четверг, 21 декабря, в Москве прогнозируется облачная погода с небольшими осадками, местами умеренными. На дорогах ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр России. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 1 до 3 градусов тепла, в Подмосковье – от минус 1 до плюс 4 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление – 733 миллиметра ртутного столба. Ночью температура в Москве понизится до минус 1 градуса, по области – до минус 3 градусов. В столице и Московской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он будет действовать до 24 декабря. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал, что Центральный регион России прошел пик потепления, теперь ожидается небольшое похолодание. По словам главного специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, морозная погода вернется в столицу в выходные, а до конца рабочей недели в городе будет облачно с осадками в виде дождя и мокрого снега.