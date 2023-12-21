Вильфанд сообщил о морозной, но мягкой погоде на католическое Рождество

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве ожидается "мягкая" погода с небольшими отрицательными температурами в преддверии католического Рождества 25 декабря. Об этом сообщает РИА Новости. "Хотя температура будет отрицательной, нельзя говорить о похолодании. Она будет выше средних значений на 3-4 градуса... очень комфортная погода в Москве", - отметил специалист. По его словам, в канун католического Рождества ожидается небольшой снег, а температура воздуха опустится до -4...-6 градусов. Днем 25 декабря столбик термометра покажет -2...-4 градуса. Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю в ночь на 25 декабря. До этого жителей столицы предупредили, что количество автомобилей в Москве перед Новым годом начнет расти с 22 декабря.