Москвичей предупредили о снегопаде на выходные
В столичном регионе вновь ожидаются обильные снегопады, рассказал руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Синоптик отметил, что в субботу, 23 декабря, ожидается сильный снегопад, выпадет порядка 10 мм осадков. В воскресенье в Москве ожидается похолодание, столбики термометров опустятся до -6°.
Кроме того, добавил метеоролог, на этой неделе в макрорегионе ожидается пониженное атмосферное давление.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что среда, 20 декабря, стала самым теплым днем в Москве с начала зимы. Он пояснил, что воздух на главной метеостанции столицы на ВДНХ прогрелся до +4,1°.
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