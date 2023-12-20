Москвичей предупредили о снегопаде

В столичном регионе вновь ожидаются обильные снегопады, рассказал руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Синоптик отметил, что в субботу, 23 декабря, ожидается сильный снегопад, выпадет порядка 10 мм осадков. В воскресенье в Москве ожидается похолодание, столбики термометров опустятся до -6°.

Кроме того, добавил метеоролог, на этой неделе в макрорегионе ожидается пониженное атмосферное давление.