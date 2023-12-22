На проспекте Маршала Жукова пройдет обход территории района

22.12.23. В пятницу, 22 декабря, руководство управы района Хорошево-Мневники проведет очередной обход территории района по адресам: пр-т Маршала Жукова, д. 21; ул. Демьяна Бедного д. 7; ул. Демьяна Бедного д. 9. Также будут участвовать муниципальные депутаты и представители ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники». «Во время обхода будет проведен осмотр состояния подъездов, домов,придворовой территории, благоустройства территории. Жители смогут принять участие в обходе, обсудить вопросы благоустройства территории, санитарного состояния домов и подъездов, уборки территории», – рассказали в управе района Хорошево-Мневники. Начало маршрута: пр-т Маршала Жукова, д. 21. Начало обхода – в 11.00. Приглашаются все желающие.