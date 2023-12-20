Поезда будут курсировать по измененному расписанию на третьем (МЦД-3) и четвертом (МЦД-4) маршрутах Московских центральных диаметров с 21 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 23:30 22 декабря до 9:00 23 декабря изменится расписание поездов на Нижегородском и Калужском радиусах МЦД-4. На центральном участке МЦД-4 от «Кутузовской» до «Площади трех вокзалов» поезда следуют с увеличенным интервалом до 40 минут. На Калужском радиусе: часть поездов следует укороченными маршрутами, интервалы движения увеличены до 40 минут, у части поездов будет изменен набор остановок. На Нижегородском радиусе: часть поездов следует укороченными маршрутами от/до «Нижегородской» и «Площади трех вокзалов», интервалы движения увеличены до 20 минут, у части поездов будет изменен набор остановок. В период «окна» коллеги из РЖД будут модернизировать станции «Рижская» и «Площадь трех вокзалов». Для этого закроют путь в сторону «Апрелевки» на участке от «Площади трех вокзалов» до «Белорусской», поезда будут следовать по пути в с сторону «Железнодорожной» по очереди в реверсивном режиме», – говорится в сообщении.

Кроме того, с 21 декабря по 8 января на МЦД-3 будет частично изменено расписание – интервал движения будет увеличен местами до 20 минут. При этом поезда до Ленинградского и Казанского вокзалов будут сохранены. Так, в это время будут проводить плановые работы на диаметре.