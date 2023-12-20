В Пскове отменили салют и общегородские мероприятия в новогоднюю ночь

ПСКОВ, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Пскова приняли решение об отмене в новогоднюю ночь праздничного салюта, а также всех общегородских мероприятий, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"В новогоднюю ночь общегородских мероприятий и салюта в Пскове не планируется. <...> Сейчас не самое подходящее время для подобных трат. При этом отметим, что в областном центре на новогодние праздники запланировано проведение более 50 мероприятий для детей и взрослых", - сказала собеседница агентства.