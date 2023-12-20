Московский депздрав оценил ситуацию с ОРВИ и коронавирусом в городе

Количество вызовов врачей на дом в Москве на данный момент не превышает норму для эпидсезона. Об этом в среду, 20 декабря, рассказали в департаменте здравоохранения столицы.

Также в депздраве отметили, что показатели не превышают аналогичные значения 2022 года. Более того, аналитики не наблюдают существенного проста госпитализаций по ОРВИ и коронавирусной инфекции в Москве, передает РИА Новости.

Масочный режим на фоне роста в стране числа заболевших ОРВИ и гриппом не планируют вводить в Кремле. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что на текущий момент в ситуации с коронавирусом нет необходимости применять обязательные и жесткие ограничительные меры. Однако в начале ноября Попова сообщала, что впервые за последние три года в России идет объединенный подъем гриппа и коронавирусной инфекции.