Власти Москвы расширили сотрудничество со столичным бизнесом

Департамент экономической политики и развития столицы и Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) (МКПП(р) подписали план мероприятий по взаимодействию. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города по итогам XXIII Конференции МКПП(р).

«Выстраивание эффективного диалога с бизнесом является одной из важных задач экономического блока правительства Москвы. План мероприятий по взаимодействию Конфедерации и департамента будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между городом и столичными предпринимателями», – приводятся в сообщении слова главы департамента Марии Багреевой.

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Отмечается, что план включает в себя такие направления совместной деятельности, как оценка избыточного нормативного регулирования предпринимательской деятельности, обсуждение мер поддержки бизнеса, налогообложение недвижимого имущества организаций, а также участие московских предприятий в национальном проекте «Производительность труда».

Багреева подчеркнула, что национальный проект «Производительность труда» показал себя одной из самых эффективных мер поддержки бизнеса.

«Сегодня в реализации нацпроекта участвует более 220 столичных компаний, в том числе 16 членов Конфедерации. Почти половина участников проекта уже закончили работы по пилотному этапу и масштабируют внедренные улучшения на все рабочие процессы. Благодаря нацпроекту компаниям, завершившим первый этап работы, удалось добиться повышения производительности труда в среднем на 40%, а совокупный экономический эффект составил 4 млрд руб.», – напомнила она.

Помимо этого, Москва является одним из лидеров по созданию, внедрению и тиражированию эффективных практик, в том числе в сфере взаимодействия с бизнесом.