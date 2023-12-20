Власти Москвы расширили сотрудничество со столичным бизнесом
Департамент экономической политики и развития столицы и Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) (МКПП(р) подписали план мероприятий по взаимодействию. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города по итогам XXIII Конференции МКПП(р).
«Выстраивание эффективного диалога с бизнесом является одной из важных задач экономического блока правительства Москвы. План мероприятий по взаимодействию Конфедерации и департамента будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между городом и столичными предпринимателями», – приводятся в сообщении слова главы департамента Марии Багреевой.
Отмечается, что план включает в себя такие направления совместной деятельности, как оценка избыточного нормативного регулирования предпринимательской деятельности, обсуждение мер поддержки бизнеса, налогообложение недвижимого имущества организаций, а также участие московских предприятий в национальном проекте «Производительность труда».
Багреева подчеркнула, что национальный проект «Производительность труда» показал себя одной из самых эффективных мер поддержки бизнеса.
«Сегодня в реализации нацпроекта участвует более 220 столичных компаний, в том числе 16 членов Конфедерации. Почти половина участников проекта уже закончили работы по пилотному этапу и масштабируют внедренные улучшения на все рабочие процессы. Благодаря нацпроекту компаниям, завершившим первый этап работы, удалось добиться повышения производительности труда в среднем на 40%, а совокупный экономический эффект составил 4 млрд руб.», – напомнила она.
Помимо этого, Москва является одним из лидеров по созданию, внедрению и тиражированию эффективных практик, в том числе в сфере взаимодействия с бизнесом.
«Сегодня почти 180 разработок Москвы представлено на платформе лучших региональных практик «Смартека». Около четверти из них направлено на поддержку и развитие предпринимательства и занятости в городе. Для популяризации лучших практик Москвы в рамках плана будет проведена серия экспертных мероприятий на площадке Координационного совета РСПП в Центральном федеральном округе с презентацией столичных проектов», – добавили в департаменте.