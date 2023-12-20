Новый формат ежегодного отчета мэра дал москвичам более полную картину развития города

Отчет мэра Москвы Сергея Собянина о работе правительства столицы затронул наиболее важные для москвичей направления развития города, а новый формат выступления позволил донести эту информацию для широкого круга горожан. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила депутат Мосгордумы, главврач городской поликлиники №3 Елена Самышина. «В отчете, озвученном мэром столицы Сергеем Собяниным в ходе интернет- и ТВ-трансляции, были охвачены все направления развития городской экономики, инфраструктуры, социальной сферы, и депутаты большинством голосов поддержали этот отчет», – рассказала Елена Самышина. Она отметила, что в отчете мэр уделил большое внимание развитию здравоохранения столицы.

«Для меня как для медика важно видеть, как будет развиваться городское здравоохранение, и этому направлению было уделено большое внимание. Модернизация, цифровизация, научные прорывы в городской медицине должны быть видимыми для жителей. Столичное здравоохранение переживает большие перемены, и к ним нужно привыкнуть и нам, врачам, и пациентам, и подробный рассказ, как все работает, из уст первого лица – это залог того, что москвичи внимательно отнесутся к переменам и будут больше внимания уделять своему здоровью, в том числе, и профилактическим мерам», – считает парламентарий.

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Также в отчете мэр затронул тему спорта, напомнила депутат.

«Отрадно, что тема здравоохранения в логике городского развития следует бок о бок с темой физкультуры и спорта. Сегодня в отчете мэра прозвучали очень важные слова – городской спорт рассматривается как индустрия, и вслед за развитием возможностей для занятий зимними видами спорта будут развиваться летние – в том числе, занятия на воде. Это не менее важный вклад в здоровье горожан, чем новые поликлиники и больницы», – сказала Самышина. По мнению столичного парламентария, такой формат отчета мэра о работе правительства столицы работает на развитие доверия между властью и обществом.

«Выходить в эфир и подробно объяснять, как принимаются те или иные решения, развиваются те или иные сферы – это тот шаг, который поможет людям не просто найти информацию, но строить планы – личные, деловые, творческие. Сегодняшний отчет в новом формате станет, надеюсь, хорошей традицией», – заключила депутат МГД.