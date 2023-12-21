Монтаж пролета надземного пешеходного перехода завершен около аэропорта Шереметьево
На ул. Авиационная рядом с аэропортом Шереметьево завершен монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Специалисты подрядной организации завершили монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода на ул. Авиационная в районе бизнес-центра «Аэро-плаза», в ближайшее время начнется остекление пролета. Это последний пешеходный переход, который будет построен в рамках реконструкции кольцевой развязки возле терминалов В и С аэропорта Шереметьево», – говорится в сообщении.
Отмечается, что параллельно завершаются работы по строительству еще трех надземных пешеходных переходов. Всего в рамках реконструкции кольцевой развязки до конца II квартала 2024 года будет завершено строительство четырех надземных пешеходных переходов, которые обеспечат безопасное и комфортное передвижение пешеходов и будут оборудованы с учетом доступа для маломобильных групп населения.