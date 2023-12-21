Храм на Фестивальной приглашает в паломническую поездку в Оршу

21.12.2023. Храм иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине открыл набор группы в паломническую однодневную поездку, которая состоится 14 января 2024 года. Об этом сообщили в администрации храма. — Запланировано посещение Вознесенского Оршина женского монастыря с экскурсией, Литургией и трапезой, а также храма Александра невского в селе Борзые. Именно там находится чудотворная икона Божией Матери «Одегитрия», — рассказали в храме. Отъезд группы состоится в 6:30, сбор возле храма по адресу: улица Фестивальная, 77. Записаться можно при наличии мест до 7 января в кафетерии храма или на сайте. Подробности по телефону: +7 (903) 519-22-10 (звонить с 10:00 до 16:00).