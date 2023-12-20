Единственная панда, родившаяся в России, сделала первые шаги. Об этом 19 декабря сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

Детеныш переданных Китаем Москве больших панд Жуи и Диндин начал ходить. Радостную новость сопровождал небольшой видеоролик. На нем видно, как маленькая панда встает на четыре лапки и неуверенно шагает вперед.

— Кажется, малышка сама удивилась тому, что смогла это сделать, — написала Акулова под видео, в финале которого панда выразительно округлила глазки.

Как отметила гендиректор зоопарка, первые шаги крошке дались непросто. Она хотела приподняться, но делала это настолько долго и сосредоточенно, что встала и неожиданно для себя сделала шаг, после чего плюхнулась на пол.

Впрочем, следом Светлана Акулова опубликовала еще одно видео. На нем уже малышка по-детски неуклюже, но активно вышагивает по вольеру под песню «Топ-топ, топает малыш». Его сняли во время очередного осмотра маленькой панды.

Она уже весит больше семи килограммов при росте 74,5 сантиметра, если считать вместе с хвостом. Кроме того, у малышки хорошо видны клыки. Всего у нее прорезались десять молочных зубиков, скоро появятся и другие. Как рассказали специалисты, зубы у панд растут с трех месяцев до полугода. Так что в свои шесть месяцев малышка сможет попробовать взрослую пищу: бамбук, овощи и даже панда-кейки — угощение из трех видов растений.