Москвичи с энтузиазмом восприняли новый публичный формат ежегодного отчета мэра

Новый публичный формат отчета в рамках прямой трансляции позволил горожанам наглядно оценить развитие столицы. Об этом в среду, 20 декабря, рассказал председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

— Теперь обычные, рядовые пользователи видят гораздо больше ценности в прямой речи, они с интересом смотрят трансляции, выступления, длинные интервью, отслеживают публикации в Telegram-каналах и социальных сетях, где можно взять информацию без купюр, в полном объеме, — подчеркнул он.

Александр Козлов отметил, что работа городского правительства и мэра заслуживает высокой оценки. Под их руководством город не прекращает развиваться и реализовывать все необходимые обязательства.

Председатель комиссии также подчеркнул, что новый формат отчетности делает возможным обсуждение всех сфер жизни города, передает агентство городских новостей «Москва».

По мнению председателя комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмилы Гусевой, отчет мэра Москвы Сергея Собянина в формате трансляции сможет в значительной мере повысить осведомленность жителей столицы о городских проектах и планах по их реализации.

Мэр Москвы в четверг, 20 декабря, выступил перед депутатами Мосгордумы. Он подвел итоги 2023 года и представил отчет о деятельности правительства столицы. О главных событиях города и планах на ближайшее время — в материале «Вечерней Москвы».