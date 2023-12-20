Собянин: МЦД соединит Москву с Калугой, Тулой и Тверью

Московские центральные диаметры планируется продлить в другие российские регионы, включая Калугу, Тулу и Тверь. Об этом сказал мэр столицы Сергей Собянин.

В ходе ежегодного отчета о деятельности правительства города в Мосгордуме он отметил, что в планах столицы - строительство еще трех новых линий и около 40 станций метро.

"Сеть МЦД будет продлена в другие регионы, - добавил Собянин. - Поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами центральной России".

Город не может быть успешным без надежной и мощной транспортной инфраструктуры, подчеркнул Собянин. По его словам, уходящий 2023 год стал рекордным в этом плане: завершено строительство БКЛ, МЦД-3 и МЦД-4, а также крупнейших дорожных магистралей - проспекта Багратиона, Южной рокады и Московского скоростного диаметра.