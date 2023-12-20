«По сравнению с прошлым годом число дней с высокой загруженностью за 11 месяцев 2023 году сократилось на 28%. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина большими темпами мы вводим новые станции метро, Московских центральных диаметров (МЦД), развиваем сеть выделенных полос, такси и сервис краткосрочной аренды машин. Создается доступная альтернатива личному автомобилю – городской транспорт с каждым годом становится удобнее, комфортнее и привлекательнее. При этом провозной запас создан на десятилетия вперед», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Он отметил, что в среднем в сутки за 11 месяцев 2023 года по дорогам Москвы передвигалось около 2,84 млн автомобилей, что на 4% (минус 130 тыс. машин) меньше, чем в 2022 году. Этот показатель стал самым низким за последние пять лет. По сравнению с 2019 годом на дорогах стало на 230 тыс. машин меньше среднесуточно.