Новогодние праздники пройдут без салютов в Москве

В Москве второй год подряд новогодние праздники будут проходить без фейерверков.

В Москве не планируют запускать салюты на Новый год и Рождество.

– На Новый год и Рождество Христово проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено, – отметили в московском правительстве.

Уточняется, что в прошлом году в столице тоже не запускали салюты в честь Нового года. Тогда соответствующее решение приняли после голосования в проекте "Активный гражданин", где подобное мнение высказали примерно 300 000 человек. Об этом сообщает РИА "Новости".