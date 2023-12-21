Новогодние праздники пройдут без салютов в Москве

В Москве второй год подряд новогодние праздники будут проходить без фейерверков.
В Москве не планируют запускать салюты на Новый год и Рождество.
– На Новый год и Рождество Христово проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено, – отметили в московском правительстве.
Уточняется, что в прошлом году в столице тоже не запускали салюты в честь Нового года. Тогда соответствующее решение приняли после голосования в проекте "Активный гражданин", где подобное мнение высказали примерно 300 000 человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что в Воронежской области запретили запускать салюты на Новый год.