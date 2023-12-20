На Сокольнической линии метро запустили новый тематический поезд

На Сокольнической линии московского метро запущен тематический поезд, рассказывающий о важных градостроительных проектах столицы. Об этом в среду, 20 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— Тематический поезд является своеобразной выставкой, которая знакомит пассажиров с вкладом московских инженеров и строителей в развитие столичной инфраструктуры. Символично, что информацию о достижениях современных метростроителей теперь могут узнать пассажиры именно Сокольнической линии — самой первой, которую построили в столичном метрополитене, — рассказал он.

Заммэра отметил, что в создании состава участие принимал инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик строительства новых линий и станций метро столицы.

Генеральный директор холдинга Юрий Кравцов добвил, что передвижная экспозиция расскажет о разных направлениях работы «Мосинжпроекта», включая строительство новых линий и станций метро. Он уточнил, что экспозиция размещена в поезде типа «Русич», в котором каждый из пяти вагонов уникально оформлен.

На Сокольнической линии столичного метрополитена запустили «Познавательный поезд РУВИКИ», посвященный историческим фактам. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.