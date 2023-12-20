Новый публичный формат отчета мэра позволяет москвичам наглядно оценить развитие столицы. Таким мнением с Агентством городских новостей «Москва» поделился председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов. «Работа мэра Москвы Сергея Собянина и правительства столицы заслуживают самой высокой оценки. Москва активно развивается и выполняет все социальные обязательства перед своими жителями», – сказал Александр Козлов.

Перечень реализованных столичными органами власти дел огромен, рассказал депутат.

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«Открывают новые отрасли промышленности и предприятия, строят жилье и переселяют десятки тысяч семей в новые квартиры; задумывают новые масштабные проекты, например, капремонт школ; строят социальную и спортивную инфраструктуру всех видов. В этом году открыли более 30 центров московского долголетия для представителей серебряного возраста, запустили МЦД-3 и МЦД-4. Очень важно, чтобы москвичи, избиратели видели эту картину целиком, и новый формат отчета мэра столицы позволяет показать ее как можно шире», – считает депутат МГД. По мнению Козлова, интернет и социальные сети сократили дистанцию между людьми.

«И теперь обычные, рядовые пользователи видят гораздо больше ценности в прямой речи, они с интересом смотрят трансляции, выступления, длинные интервью, отслеживают публикации в Telegram-каналах и социальных сетях, где можно взять информацию без купюр, в полном объеме. Отчет мэра в новом формате, в формате трансляции, доступной к просмотру не только депутатам, но всем москвичам, полностью отвечает этим запросам. Это демонстрация всех изменений в городе, отчет обо всей работе, которую ведет правительство, без сокращений», – отметил Александр Козлов. Комментируя данные отчета мэра, Александр Козлов отметил, что такой формат позволяет затронуть все направления городской социальной, экономической политики, рассказать о взаимосвязях.

«Этот разговор очень нужен – мы понимаем, например, что развитие медицины для такого города, как Москва, невозможно без собственного производства медпрепаратов, и мэр объясняет все детали этой работы: от механики офсетных контрактов до строительства фармкластера. Отчет в таком формате позволяет закрыть множество «зачем» и «почему», которые возникают у москвичей. Это и большой объем информации, и в то же время четкое пояснение политики, которую ведет мэр и правительство», – считает парламентарий.