Синоптик Позднякова рассказала, когда в столицу вернутся морозы

В грядущие выходные дни в Москве ожидается смена оттепели на легкие морозы, пойдет снег, опустится давление и столбики термометра покажут до минус семи градусов. Об этом в среду, 20 декабря, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

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— Погода сохранится облачной, в субботу временами будет приниматься снег, в воскресенье снега будет чуть меньше, — отметила специалист.

По словам метеоролога, температура воздуха будет колебаться в пределах от минус одного до плюс одного градусов, что выше климатической нормы на четыре градуса. В воскресенье же прогнозируется понижение температуры до минус семи градусов, местами выпадет снег.

Кроме того, в выходные погода по-прежнему будет определять область пониженного атмосферного давления. В субботу оно может достигнуть рекорда низких значений, передает РИА Новости.