Начался прием заявок на архитектурный конкурс ВДНХ «Золотой колос — 2024»

В Москве открылся прием заявок на конкурс «Золотой колос — 2024», посвященный развитию территория ВДНХ. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

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Поучаствовать в профессиональном состязании могут специалисты в области архитектуры, ландшафтного дизайна и строительства в возрасте от 18 до 35 лет, а также творческие коллективы из России, Белоруссии и других стран СНГ.

«Конкурсантам предстоит создать ландшафтно-архитектурную концепцию для территории между первым Лихоборским проездом и Сельскохозяйственной улицей. Подать заявку можно до 31 января 2024 года на сайте выставки», — рассказала Наталья Сергунина.

Там же опубликован подробный список требований к материалам. Работы будут оцениваться по нескольким критериям: функциональности, эстетичности, масштабности, уникальности замысла и оригинальности. Проекты принимаются до 30 мая. Торжественное оглашение результатов и награждение состоятся летом 2024 года на ВДНХ.

Победитель получит денежную премию в размере 300 тысяч рублей, за второе место вручат 200 тысяч рублей, за третье — 100 тысяч рублей. Три лучшие работы также отметят свидетельствами и памятными статуэтками.

Конкурс организует ВДНХ при участии Союза архитекторов России, Ассоциации ландшафтных архитекторов России, Международной ассоциации союзов архитекторов, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и других организаций.