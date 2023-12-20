Бочкарев: Спортивный комплекс с ледовой ареной введут в Троицке в 2024 году

В 2024 году в Троицке введут в эксплуатацию спортивный комплекс с ледовой ареной. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Спортивный комплекс будет состоять из ледового зала с катком для занятий хоккеем и фигурным катанием, а также административно-бытового корпуса. Последний вместит в себя тренажерный зал, зал для занятий хореографией, фитнес-зал, бросковую зону, раздевалки, душевые кабины, кафе, медицинский пункт, магазин и прокат спортивного инвентаря», – приводятся в материале слова Бочкарева.

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Заммэра рассказал, что хоккейная ледовая площадка будет оборудована зонами для запасных игроков, судейской зоной, зонами для штрафников и информационным табло. «Рядом расположатся раздевалки для игроков и тренерско-судейского состава с выходом непосредственно на лед. Для обслуживания ледового поля предусмотрен гараж для ледозаливочной машины», – уточнил Бочкарев.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, которого цитирует пресс-служба, отметил, что спортивный объект строится за счет средств инвестора. «Он станет первой частью крупного физкультурно-оздоровительного комплекса. Площадь застройки составит 4 тыс. кв. м», – сказал Жидкин.

Он добавил, что в последние годы развитию спортивной инфраструктуры новой Москвы уделяется большое внимание.

«Объекты возводятся как с помощью инвесторов, так и за счет средств, заложенных в Адресную инвестиционную программу Москвы. К примеру, сегодня в стадии строительства находятся такие крупные объекты, как физкультурно-оздоровительный комплекс в Коммунарке, всесезонный спортивно-развлекательный центр рядом со станцией метро «Прокшино» и крытая ледовая арена в Щербинке», – сообщил Жидкин.

Как напомнили в пресс-службе, с момента присоединения новых территорий к столице в ТиНАО построено 12 спортивных объектов.