Составлен рейтинг наиболее криминальных округов Москвы

Центральный административный округ Москвы стал лидером по количеству совершенных преступлений за 11 месяцев текущего года. Также повышение числа преступлений выявлено на юго-востоке, северо-востоке, севере и юго-западе города. News.ru

В издании уточнили, что в целом в 2023 году фиксировалось меньшее количество преступлений в сравнении с прошлым годом. В абсолютных цифрах преступлений в центре больше, однако по количеству жителей ЦАО занимает только девятое место, по площади — 11-е. Газета.Ru