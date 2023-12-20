Тематический поезд о градостроительных проектах запустили на Сокольнической линии метро

Тематический поезд о важных градостроительных проектах Москвы запустили на Сокольнической линии метро. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Тематический поезд является своеобразной выставкой, которая знакомит пассажиров с вкладом московских инженеров и строителей в развитие столичной инфраструктуры", – сказал он. Экспозиция размещена в тематическом пятивагонном поезде типа "Русич". Каждый вагон имеет свое уникальное оформление и рассказывает об отдельных проектах. Участие в создании экспозиции принимал инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект". Пассажиры могут узнать о разных направлениях работы компании, например строительстве новых линий и станций метро, электродепо и дорожных объектов, возведения крупных зданий и сооружений. "Миллионы москвичей и гостей города пользуются Большой кольцевой линией метро, посещают парк "Зарядье". Но многие интересные особенности их создания неизвестны общественности. Благодаря тематическому поезду горожане лучше узнают о работе столичных проектировщиков и строителей", – отметил генеральный директор холдинга Юрий Кравцов. Ранее на Сокольнической линии столичного метро запустили тематический "Познавательный поезд Рувики". Каждый вагон посвящен фактам о космосе, интернете, коммуникациях, архитектуре, медицине и многом другом.