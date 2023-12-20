20.12.2023 Елочные базары открыли в Донском районе. Фото: pixabay.com В Донском районе открыли несколько точек, где продают различные виды елок, об этом проинформировали 20 декабря. По информации, которую опубликовали на сайте мэра Москвы, стало известно, на данные территориях можно приобрести ели, сосны, пихты из Дании и Бельгии и множество других деревьев. Дополним, что там установили все необходимые средства для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, там продают елочные игрушки и украшения, электрические гирлянды и подставки для елей. Отметим, что в Донском районе базар находится по адресам: Севастопольский проспект, дом №3Б, Варшавское шоссе дом №18 корпус 1. Дополним, что эти торговые точки будут открыты до 31 декабря.