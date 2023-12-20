Регулярные речные маршруты электротранспорта Москвы попали в Книгу рекордов России

Речные маршруты электросудов Москвы попали в Книгу рекордов России. Проект получил сразу два сертификата — отечественный как первый в стране и международный как первый во всем мире регулярный круглогодичный речной электротранспорт. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Ровно полгода назад Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин открыли первый регулярный речной маршрут круглогодичного электротранспорта. Проект получил официальное признание Книги рекордов России. Для нас это большая честь и гордость. Это подтверждает, что мы стали лучшими в создании и реализации инновационных проектов не только на российском, но и на международном уровне», — отметил он.
Движение по первому маршруту Киевский — Сердце Столицы открыли 20 июня 2023 года. За шесть месяцев пассажиры совершили на электросудах более 325 тысяч поездок.
Маршрут интегрирован в единую систему московского транспорта — оплатить поездку можно картой «Тройка» (билет «Кошелек»), банковской картой или смартфоном на базе Android с NFC, а также по биометрии.