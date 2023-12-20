Регулярные речные маршруты электротранспорта Москвы попали в Книгу рекордов России

«Ровно полгода назад Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин открыли первый регулярный речной маршрут круглогодичного электротранспорта. Проект получил официальное признание Книги рекордов России. Для нас это большая честь и гордость. Это подтверждает, что мы стали лучшими в создании и реализации инновационных проектов не только на российском, но и на международном уровне», — отметил он.