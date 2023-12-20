Мосгордума приняла отчет Мэра Москвы о работе Правительства Москвы

Мосгордума заслушала и приняла ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина о результатах деятельности столичного правительства. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания городского парламента.

Мосгордума приняла отчет Мэра Москвы о работе Правительства Москвы
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