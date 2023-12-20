Мосгордума приняла отчет Мэра Москвы о работе Правительства Москвы

Мосгордума приняла отчет Мэра Москвы о работе Правительства МосквыВечерняя Москва20 декабря, 10:59Мосгордума заслушала и приняла ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина о результатах деятельности столичного правительства. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания городского парламента.© Вечерняя МоскваГлавные новостиБольше новостейВечерняя Москва: главные новостиВодитель BMW протаранил два припаркованных автомобиля на юго-востоке МосквыСобянин: В столице построят еще три новые линии метроСобянин: 2023 год стал рекордным для Москвы по вводу новых транспортных объектов